中國壓迫新疆 人權專家：已符合反人類罪行

人權專家卡斯特（Michael Caster ）表示，中國在新疆所做所為，已符合「反人類罪」的定義。圖為在新疆巡邏的警察。（法新社）

2018-07-27 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國對新疆採用高壓統治手段，近來傳出在當地建立「再教育營」、收集居民DNA、菜刀刻上身份字號等誇張行為。《失踪人民共和國──來自中國強迫失踪體系的故事》一書編輯、人權專家卡斯特（Michael Caster ）對此表示，中國在新疆所做所為，已符合「反人類罪」的定義。

卡斯特的評論專文於《CNN》刊出，他透露自己在2009年7月首次拜訪新疆，並在烏魯木齊大示威前幾天返回北京。結果在那次的示威中，中國警方採取大規模鎮壓的手段，被拘留或失踪的人數達到數千人。為了控制訊息的傳播，整個新疆的網路接入被切斷了大約10個月。

卡斯特說，從此之後，中國開始對維吾爾族人進行迫害，自2016年以來該地區的共產黨領導層更換後，迫害方式更是變本加厲。卡斯特認為，雖然一些暴力抵抗的確是應該受到譴責，但中國當局甚至壓制了維吾爾族人和平表達的權利，最值得注意的是2014年維吾爾族知識分子伊力哈木·土赫提（Ilham Tohti）被判無期徒刑。

卡斯特表示，儘管新疆的人權狀況日益嚴峻，但世界上很少有人意識到這一點，甚至更少有人說出來。新疆的中國官員始終堅持，他們保護了各族人民的合法權益，禁止歧視和壓迫任何民族的行為。

卡斯特指出，中國在新疆的統治已達到了「反人類罪」。他解釋，反人類罪的概念起源於18世紀，主要是針對奴隸制和殖民主義的暴行，並在第二次世界大戰後進入國際法。1998年《國際刑事法院羅馬規約》提供了最明白的定義。

該法規列出了11項行為，這些行為若有系統地執行，就有可能會上升到反人類罪的程度，其中包括強迫遷移人口、任意監禁、酷刑、對種族，文化或宗教團體的迫害、人民被失踪、種族隔離，一個種族群體對其他群體的制度化壓迫和統治。與戰爭罪不同的是，在和平時期也是會出現危反人類罪。

卡斯特透露，由於維吾爾族大多數都是信仰伊斯蘭教是，因此中國所謂的反恐行動經常是在嚴厲打擊穆斯林，並且將伊斯蘭教的相關傳統定為刑事犯罪，這包括禁止數十個維吾爾人的名字，而那些違規替孩子取名的人，有可能無法替小孩辦出生登記，藉此讓維吾爾人脫離宗教的核心原則。

卡斯特說，根據紐約「中國人權捍衛者」組織的最新研究，2017年在新疆的刑事逮捕佔了中國全境的21％，但新疆人口僅佔中國總人口的1.5％。在監獄中，對於那些被稱為「宗教極端主義者」，將進行思想矯正。

卡斯特表示，與種族隔離時期的南非一樣，維吾爾人日常生活中到處都是行動限制和哨站檢查。中國武警在攔檢時會掃描身分證，藉此檢查維吾爾人的生物資料和個人數據。自2015年以來，維吾爾人若想要探訪親屬或到外地就醫，必須獲得當地政府許可，不少人的護照更是被收回。

卡斯特指出，中國反人類罪行最令人擔憂的就是「集中營系統（再教育營）」，雖然官方否認這些營區的存在，但中國官媒已承認46萬名維吾爾人正在接受「職業培訓」，進而「改善社會穩定和減輕貧窮」。

卡斯特透露，有證據顯示多達100萬的維吾爾族和其他穆斯林被關進「再教育營」，1名受害者曾說，她在裡面不能穿內衣，頭髮都被剃光，傳聞裡頭還有人試圖撞牆自殺，許多人更是憑空消失。而父母被帶走後，兒童就由中國政府負責監護，不少小孩都被送進孤兒院裡，像像農場動物一樣被關起來。

卡斯特呼籲，外界應該要開始關注中國對維吾爾人所犯下的罪行，外交官和媒體也應該要去了解中國在新疆的反人類罪，國際社會更應該對此展開調查。