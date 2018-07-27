伊朗指揮官警告川普：若美開戰將由伊朗終結

2018-07-27 00:30

〔中央社〕伊朗精銳聖城部隊指揮官蘇雷曼尼今天表示，美國總統川普若欲以言語威脅德黑蘭，應衝著他來，而非針對伊朗總統羅哈尼。他並警告，美國若開戰，勝利者將是伊朗。

針對羅哈尼（Hassan Rouhani）警告「勿捋虎鬚」，川普23日在推特發文回應說：「絕勿再次威脅美國，否則你將會遭遇歷史上很少人能夠承受的後果。」

伊朗指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）少將今天在伊朗中部城市哈梅丹（Hamedan）發表演說時表示：「身為軍人，回應川普的威脅是我的職責。若他想用言語威脅，應該對著我發言，而非對（羅哈尼）總統。」

蘇雷曼尼領導的聖城部隊（Quds Force）隸屬伊朗強大的革命衛隊（Revolutionary Guards Corps），負責海外行動。

「伊朗青年記者俱樂部」（Iranian Young Journalists' Club）報導，蘇雷曼尼演講時還說：「川普的言行仍停留在夜總會和賭場的水準。」

伊朗的阿拉伯語全球衛星電視台（Al Alam TV）報導，蘇雷曼尼在演說中稱，美軍部署在紅海期間，此區域並不安全。他說：「川普應該知道，我們是殉難的國家，我們等著他。」

蘇雷曼尼並警告川普勿開戰，他說：「你知道這場戰爭將摧毀你擁有的一切。這場戰爭會是由你開啟，但由我們讓它結束。因此你應該小心，不要侮辱伊朗人民和我們的總統。」

蘇雷曼尼並說：「你知道我們在區域的勢力，以及我們在不對稱戰爭中的能力。我們將採取行動，並且會成功。」

伊朗半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，蘇雷曼尼並對川普喊話說：「我們離你們很近，你甚至無法想像有多近。…來吧，我們準備好了。如果你開戰，我們將會結束這場戰爭。」