央視名主持人朱軍被控猥褻實習生 中國封鎖消息

一度轉載有關朱軍猥褻報導的「鳳凰網視頻」微博帳戶，後來寫出「抱歉」2字，還分享了一張朱軍（左2）的相片，沒有附加任何文字。（圖擷取自微博）

2018-07-27 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕女權運動「#Me too」在全球多國發酵，但在中國卻面臨困境，中國官方媒體《央視》知名主持人朱軍，被爆猥褻實習生，但受害人報警卻未被受理，而目前揭露事件的文章也已在微博被刪除，「朱軍」關鍵詞也被封鎖。

綜合港媒報導，一個名為「麥燒同學」的微博用戶今（26）日發表長篇文章，並稱是由「朋友的朋友」所撰寫。該文章的作者表示，在大學3年級時，被分配到央視藝術人生節目組實習，該節目組以朱軍為核心，通常在錄影前，實習生都會到他的化妝室送水果飲料和聊天。

文章指出，事發當天，受害人與另一名實習生去送水果，該實習生因有事先離開，只剩受害人與朱軍獨處，「正準備套話採訪，朱軍開始提到自己的各種權力，包括『讓你留在電視台』，在我毫無附和的情況下，他越說越興奮，隔著衣服開始試圖猥褻，絲毫不顧及我的推阻」。

受害人報警後，案件疑似被轉交給高級警官負責，「對方要我考慮到朱軍作為春晚主持人、cctv作為央視，對社會有巨大的「正面影響力」，不應打破公眾對二者的印象」，並提到要為她的公職人員父母考慮，不該將此事曝光發酵。案件後來不了了之。

目前有關指控尚未得到證實，但該文章曾被不少中國媒體轉載，包括《鳳凰網》、《新浪新聞》，甚至是官媒《環球網》等，但有關報導目前已全被刪除，原本的微博文章也被刪除，發文用戶表示，「我自己能看到，但其他人看不到了，仍然不是我刪的」。

此外，微博上的「朱軍」關鍵字也被封鎖，有網友說，「離譜，這麼快就完全搜索不到了」。值得注意的是，一度轉載有關報導的「鳳凰網視頻」微博帳戶，後來寫出「抱歉」2字，還分享了一張朱軍的相片，沒有附加任何文字。

中國女權活動人士肖美麗曾表示，在中國娛樂圈和政界，不存在發起#MeToo這樣反性騷擾運動的土壤。