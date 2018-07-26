媽媽宣布懷第7胎 哥哥們秒崩潰笑翻網友

2018-07-26 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕家中能多位新成員向來是件喜事，但在美國有對夫妻日前向3名兒子宣布說家中將再多一位寶寶時，這群哥哥卻都當場崩潰，原來媽媽懷的這一胎已經是家中的第7名小孩，這群哥哥似乎無法接受又要開始當保母的情況，紛紛直呼為何爸媽不避孕，誇張的反應讓看到的網友都笑個不停。

加西亞（Garcia）一家現居美國威斯康辛州（Wisconsin），目前家中已有8名成員，包含加西亞夫婦以及6名兒子，不過媽媽艾林（Eileen Garcia）日前與3名兒子一同外出，並在車上隆重宣布，家中即將有第7名寶寶時，這群哥哥立刻當場瘋狂崩潰，並紛紛直呼「OH……OH MY GOD！為什麼不停止，你們有什麼問題？我無法，我無法再一次了，這一切都結束了」、「妳的工廠已經關門，別再重新開張了」，似乎無法接受可能又要幫忙當保母帶小Baby，並疑問爸媽為什麼不避孕。

不過艾林看到這群兒子的反應則是大笑不已，因為先前幾次兒子的反應也是不太開心，因此在宣布前就有猜到兒子會有什麼反應，因此也早早就準備好攝影機，宣布時也同時拍下這群寶貝兒子的反應。不過兒子反應雖然激動，但她相信等寶寶出生後，這群哥哥還是會幫忙照顧，網友則是紛紛笑稱「整個笑到停不下來」、「工廠已關閉哈哈哈」、「妳就跟兒子們說，妳的工廠會做到倒閉」、「整個笑到停不下來」。