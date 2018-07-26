直接挑戰中國南海主權 美議員：聯合理念相近國家行動

美國海軍核子動力航空母艦「雷根號」今年6月曾造訪菲律賓，是美軍今年第3艘在南海巡弋的航艦。（美聯社）

2018-07-26 22:26

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十六日報導〕美國眾院外委會亞太小組主席游何今天在「戰略暨國際研究中心」（CSIS）直接挑戰中國對南海的主權主張，而不僅是執行航行與飛行自由，並且應該聯合其它理念相近國家一起行動。他還說，美國也應該開始讓中國在南海的造島與軍事化付出代價，改變中國國家主席習近平的戰略評估。

CSIS今天舉行年度南海會議，游何應邀發表演說。他表示，美中關係的競爭層面已經超越交往，美國應重新定義與中國的關係，目前美中已從競爭走向對立的新階段。習近平的作為愈來愈脫離國際規範，挑戰美國和盟邦的利益，美國必須嚴肅考慮是否要反制。

游何說，南海是一個最好的教材。他相信，南海的例子顯示為什麼美國現在必須定義美中關係為對立的，美國必須積極反對中國強化在南海的主權聲索，南海與東海雖然看來遙遠，但影響美國在全球的地位，任何一個獨霸這些海域的國家可以用此為工具擾亂國際貿易與商業，還有美國盟邦的能源安全。

游何表示，國際愈來愈有共識，中國可以在海上挑戰美國，藉著造島和軍事化，南海的軍事平衡持續向中國傾鈄，川普政府終於開始實行例行性、經常性的航行自由，但這不足以逆轉中國在這個地區的作為。

他指出，國際仲裁法庭雖然裁決中國的九段線不合法，但中國不接受也沒有後果，美國從來沒有直接挑戰過中國對南海的主權主張，只主張相關聲索國和平解決主權爭議的過程，美國應該改變這種策略，而且聯合其它國家一起挑戰中國。他認為，這個問題今天不解決，未來會更難處理。

游何主張，美國不應邀請中國解放軍參與環太平洋軍演，但應邀請台灣在內的其它夥伴國家參與。除了外交手段，美國也可考慮採取經濟制裁手段。