噁！走私300噸南韓太平間舊衣到中國 台灣主嫌落網

中國浙江省永嘉縣警方今（26）日破獲1起「洋垃圾」走私案，貨船「佑金18」從南韓釜山出發，載滿逾300公噸來自停屍間、捐棄、回收的惡臭衣物，準備清洗後在淘寶網上銷售。（圖擷取自新浪新聞）

2018-07-26 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省永嘉縣警方今（26）日破獲一起「洋垃圾」走私案，貨船「佑金18」從南韓釜山出發，載滿超過300公噸來自停屍間、捐棄、回收的惡臭衣物，準備清洗後在淘寶網上販售，警方逮捕已台灣人楊姓主嫌為首的4名嫌犯。

綜合外媒報導，楊姓主嫌為台灣人，聲稱自己受僱於人，只要花10多天把貨物從釜山成功運往溫洲，就能獲得1萬人民幣（約台幣4.5萬元）酬勞，其他船員則可獲得5000至8000人民幣（約台幣2.2至3.6萬元）的工資，警方目前將4名嫌犯刑事拘留，深入追查案情，查獲的300公噸衣服將全數銷毀。

警方指出，所有衣物充滿各種病菌，發出陣陣惡臭，貨源為南韓停屍間、民眾捐棄或是垃圾回收，是中國法定禁止進口的「洋垃圾」，若流入市面，後果難以想像。警方是在5月20日執行查緝走私勤務時，發現「佑金18」貨船上貨物未包好，且船員竟都不在，因此起疑調查。

永嘉警方與溫州海關推測，「佑金18」是走私貨船，船員將船停靠後躲在其他地方，等待下家出面取貨，但看見執法人員到場就棄船逃離，員警循線多日，透過廣東警方合作辦案，相繼在廣州、惠州將4名船員逮捕歸案。