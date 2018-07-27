法學權威被爆姦淫多名女學生 網諷：強姦犯立強姦法

長年致力於中國刑法改革的中國法學大家趙秉志被爆多年來姦淫無數法學院女學生，網友看到消息都紛紛反諷「強姦犯立強姦法，我的國真是牛逼啊！」（圖擷自網路）

2018-07-27 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕北京師範大學刑事法律科學研究院院長、中國法學大家趙秉志雖是知名的人權派法學家，但近日卻突然被停權，官方雖然只說趙「生活作風不檢點」，但有知情人士爆料，指趙秉志仗著自己的權勢，多年來姦淫無數法學院女學生，甚至有不雅照曝光，且屢勸不聽才遭拔除院長一職，由於趙長年也參與刑法修法，並力主排除性侵在死刑適用範圍之內，網友看到消息都紛紛反諷「強姦犯立強姦法，我的國真是牛逼啊！」

綜合媒體報導，現年62歲的趙秉志長年致力於中國刑法改革，影響中國刑事案件量刑深遠，對性侵犯罪量刑影響深遠，除了專研強姦罪、姦淫幼女罪等性侵相關領域外，還提出婚內強姦無罪、強姦不適用死刑的理論基礎，其包含反性侵判死、反化學閹割、階段性廢死等務實派的人權觀點均頗受外界肯定，在中國法學界可說是人人知曉的刑法權威專家。但他近日卻因生活作風問題挨罰，遭北師大黨委予以留黨察看、免去北師大刑法學院院長、停止招收研究生等處分，刑事法律科學研究院院長一職則由北師大法學院院長盧建平教授接任。

但有內部人士透露，趙秉志挨罰是因遭人「下套」，並拍下不少照片，不過趙也是屢勸不改。雖然中國官方封鎖相關消息，並刪除微博上的相關評論，但網友仍議論紛紛，並指「聽說他搞大一個女博士肚子，影片都有了……」。