不懼中國禁遊施壓 帛琉尋求台、日、美投資觀光

帛琉去年不懼中國禁遊令，力挺台灣，但今年中客逐漸下滑，帛琉也向美、日求助，拓展國際旅客。圖為中華郵政與帛琉郵政合作，以相同圖案各自發行小全張1張、內含郵票2枚。（中華郵政提供）

2018-07-26 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕西太平洋友邦帛琉不懼中國祭出禁遊令施壓，但也導致中國觀光客減少，有航空公司決定停飛中國航線。對此，帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau）25日表示，他已請求美國與日本對帛琉觀光業伸出援手。

據本報報導，由於中客是帛琉的觀光主力，但近期因為中客下滑，帛琉太平洋航空（Palau Pacific Airways）決定停飛中國航線。中國官方去年十一月祭出禁遊令後，帛琉最後一季的中國旅客人數驟跌16％，全年銳減至5.5萬人次；今年截至六月，也只有2.5萬人次。

據《法新社》報導，帛琉總統雷蒙傑索感謝台灣承諾提供協助，增加往來帛琉的航班，他也請求美國和日本協助，「請求日本在帛琉建造一或兩座高檔飯店度假村。」、「台灣和美國只要一筆投資就大有幫助，能協助帛琉的小國維持經濟發展」。此外，他未來計劃與南韓和歐盟合作，讓更多遊客前往帛琉。

雷蒙傑索強調，帛琉不會以撤銷對台灣的外交承認來換取中國的施惠，並說「我們是同甘共苦的好朋友」。