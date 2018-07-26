醜小鴨變身！曾一餐5碗飯體重破百 減肥奪印度世界小姐亞軍

當年曾經體重破百公斤的喬安娜，如今是馬來西亞的當紅模特。（圖擷取自Joanna Joseph IG）

2018-07-26 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕誰也不敢相信當年曾經體重破百公斤的喬安娜（Joanna Joseph）贏得了本年度印度世界小姐（Miss India Worldwide）亞軍，如今更是馬來西亞的當紅模特。減肥後帶來的轉變，讓曾飽受霸凌的女孩找回了自信。

根據外媒報導，21歲擁有印度裔血統的喬安娜從小就非常愛吃。她透露自己一餐吃下5碗飯絕不是問題，但因為對吃沒有節制，讓她一直以來都是群體中最「大隻」的。7歲的小喬安娜已經有60公斤，16歲更是來到101公斤，使得同儕、老師、親友都會嘲笑她的身材。被當作「醜小鴨」的童年讓她十分不快樂，成天抑鬱寡歡，只能靠著寫日記和聽音樂來抒發心情。

16歲時喬安娜看到體重計上已經破百的自己，下定決心要改變，她認為如果再不做些什麼，那自己永遠都會像這樣憂鬱，「自己的命運自己掌握」。自此之後，喬安娜改變了自己以往的飲食習慣，蔬果代替垃圾食物，每天堅持運動至少2小時，很快的體重計上的數字開始下降，身材開始窈窕。

雖然做了改變，但是過去那些看不起喬安娜的人仍然不放過她，汙衊她是因為吸毒才會瘦下來。經過調適以後，喬安娜將酸言酸語拋諸腦後，並追求自己成為模特的夢想。

如今喬安娜52公斤，身材姣好。2年前參加馬來西亞雪蘭莪州地球小姐競選摘下后冠以後，一舉成為大馬炙手可熱的模特兒，而今年也在印度世界小姐選美中得到亞軍，跌破那些嘲笑過她的人眼鏡。

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