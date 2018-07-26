糗！義大利火車噴黑煙影片 網友誤會怒批台灣空污

許多網友今（26）日起在臉書各大社團與LINE群組中，瘋傳1段蒸氣火車過山洞產生大量黑煙的影片，有網友對此指出台灣的火車空污問題嚴重，但其實這段影片來自義大利奧瓦達（Ovada），並非在台灣。（圖擷取自爆廢公社）

2018-07-26 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕許多網友今（26）日起在臉書各大社團與LINE群組中，瘋傳1段蒸氣火車過山洞產生大量黑煙的影片，有網友對此指出台灣的火車空污問題嚴重，但其實這段影片來自義大利奧瓦達（Ovada），並非在台灣。

臉書社團「爆廢公社」、「聯結車、大貨車、大客車、拉拉隊、運輸業、照片影片資訊分享團」均有網友貼出該影片，並表示是從LINE群組中獲取影片，當中可見鐵路平交道警示燈亮起，並可聽見警告聲響，往來車輛均停駛在平交道柵欄前，接著1輛蒸汽火車駛出山洞。

該蒸汽火車冒出滾滾黑煙，待它開往鐵橋後，山洞裡依舊有大量黑煙噴出，使平交道前的機車、汽車駕駛不敢駛入煙塵中；許多網友誤以為此景象發生在台灣，紛紛批評起空污問題，但也有網友指出影片係來自「日本」、「英國村莊」、「澳洲郊區」。

其實這列火車來自義大利亞歷山德里亞省的奧瓦達市鎮，拍攝地點為當地「州道456號」公路上，火車通過鐵橋後，係開往熱那亞省的羅西廖內（Rossiglione）市鎮。

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