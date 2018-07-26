中國北京5層樓大廈突崩塌 砸毀4車1人受傷

中國北京今天（7月26日）發生一起違建崩塌事件，一棟頂樓違規加蓋的大廈在下午時因不知原因突然崩塌。（圖擷取自YouTube）

2018-07-26 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京今天（7月26日）發生一起違建崩塌事件，一棟頂樓違規加蓋的大廈在下午時因不知原因突然崩塌，落下的石塊砸毀樓下多輛停在路邊的汽車，據稱有1人受傷，送醫後已無大礙。

綜合外媒報導，這起違建崩塌事件發生在北京豐台區的順和大廈，根據當地民眾所指稱，這棟出事的大廈原本只有4層，但在大概7、8年前頂樓蓋起違建，才蓋到5層樓高。

而根據過去紀錄，順和大廈是棟綜合服務大樓，在2007年被這棟大廈的業主與物產管理單位，違規在原本只有4層的大樓頂加蓋1層簡易結構房，面積達1千平方公尺。

附近的目擊者指稱，事發約下午2點左右，當時正值午休時間，結果突然聽到「當啷」的一聲巨響，他到窗邊查看，才發現這棟大廈的第4層樓，向西自東開始崩塌。

他表示，當時聲音非常大，那一層崩塌完後現場全是白色粉塵，連在馬路上都看不清楚，直自10分多鐘後粉塵才逐漸散開。

豐台和義街道辦公室表示，順和大廈4、5層部分樓層倒塌，面積約150平方公尺；該樓層當時有夫妻2人，其中54歲的楊男手臂擦傷，送往醫院救治後已無大礙，另外整棟大廈緊急疏散46人，經搜救人員檢查，並沒其他人員受困或是傷亡；而樓下有4輛停在路邊的車子被落下的石塊砸中受損。

和義街道辦公室指出，目前現場已經被消防人員圍起警戒線，並由相關鑑定人員調查詳細崩塌原因。