驚險萬分！熱血警狂奔2百米 成功救回輕生臥軌男

2018-07-26 21:00

〔即時新聞/綜合報導〕美國新澤西州珀斯安波易(Perth Amboy)火車站外日前有名男子因心情低落企圖臥軌輕生,所幸才任職6個月的22歲鐵路員警薩沃亞(Kyle Savoia)機警應對,狂奔百米「即刻救援」,順利救回男子一命。

據綜合外媒報導,薩沃亞表示,19日上午他如同往常在車站附近進行巡視,突然被通知有名男子在鐵軌附近徘徊,似乎企圖臥軌自殺,薩沃亞立刻通知站務人員放慢該區域的列車速度,並留意到在距離車站月台大約200公尺處的軌道上,有名男子正趴在列車即將經過的軌道上,薩沃亞立刻以跑百米的速度衝向男子,並不斷高聲呼喊,要求男子快躲開,最終該名男子也成功被勸離,免去一場憾事。

外電報導也提到,薩沃亞的父親也是珀斯安波易站的鐵路警察,並在該站服務超過28年,但於2015年時已去世。薩沃亞則是在今年年初才剛到該站就職。據他事後表示,作為警察,我們的工作是在面臨困難時迅速的做出決定並展開行動。他也形容此次救援「令人難以置信,讓我愛上我每天所做的事」。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題,勇敢求救並非弱者,社會處處有溫暖,一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線:0800-788995

生命線協談專線:1995。

張老師專線:1980

DRAMATIC: Body camera footage captures the moment Perth Amboy Police Officer Kyle Savoia ran to save a man who was seconds away from being struck by a train. pic.twitter.com/fOUTlUzTTA