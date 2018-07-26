驚險萬分！熱血警狂奔2百米 成功救回輕生臥軌男

2018-07-26 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國新澤西州珀斯安波易（Perth Amboy）火車站外日前有名男子因心情低落企圖臥軌輕生，所幸才任職6個月的22歲鐵路員警薩沃亞（Kyle Savoia）機警應對，狂奔百米「即刻救援」，順利救回男子一命。

據綜合外媒報導，薩沃亞表示，19日上午他如同往常在車站附近進行巡視，突然被通知有名男子在鐵軌附近徘徊，似乎企圖臥軌自殺，薩沃亞立刻通知站務人員放慢該區域的列車速度，並留意到在距離車站月台大約200公尺處的軌道上，有名男子正趴在列車即將經過的軌道上，薩沃亞立刻以跑百米的速度衝向男子，並不斷高聲呼喊，要求男子快躲開，最終該名男子也成功被勸離，免去一場憾事。

外電報導也提到，薩沃亞的父親也是珀斯安波易站的鐵路警察，並在該站服務超過28年，但於2015年時已去世。薩沃亞則是在今年年初才剛到該站就職。據他事後表示，作為警察，我們的工作是在面臨困難時迅速的做出決定並展開行動。他也形容此次救援「令人難以置信，讓我愛上我每天所做的事」。

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