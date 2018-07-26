保護受暴者 紐西蘭修法給家暴受害者10日有薪假

2018-07-26 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭國會昨（23）日晚間通過新法，未來家暴受害者將能獲得10天的有薪假，讓他們有時間與空間重新安頓自己的生活，新法將從明年4月起正式上路。

綜合外電報導，紐西蘭國會週三晚間以63票贊成、57票反對通過新法，規定所有家暴受害者不需詳細說明自己面臨的困境，就能向雇主請10天的有薪假，而雇主應給予受害者足夠的彈性，以保證受害者的安全，例如更換工作地點、更改電郵信箱與聯絡資訊等等。

為這項修法奔走7年的綠黨（Green Party）議員洛吉（Jan Logie）表示，「加害者通常會把家暴帶進受害者的工作場域，甚至有些人會試圖讓受害者被開除或離職，好讓受害者更難脫離加害者」，10天的假期能讓受害者在不用擔心丟掉工作的情況下，想辦法離開危險的環境。

紐西蘭是已開發國家中家暴率最高的國家之一，警方平均每4分鐘就必須為家暴出勤1次，而家暴問題也造成紐西蘭每年大約41億至70億紐西蘭元（約新台幣850億至1453億元）的經濟損失。其實紐西蘭不是第1個給家暴受害者有薪休假的國家，早在2004年，菲律賓就已修法給予家暴受害者10日有薪假，紐西蘭的鄰國澳洲在今年3月也宣布將給予家暴受害者5日無薪假。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆