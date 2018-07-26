唬爛的！撈俄沉船稱發現4兆黃金珠寶 南韓企業今道歉

南韓新創公司「信一集團」（Shinil Group）17日宣稱，在南韓領海發現一艘沉沒113年的俄羅斯巡洋艦，並指稱船上藏有價值約1320億美元（逾4兆台幣）的黃金。（法新社）

2018-07-26 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕南韓新創公司「信一集團」（Shinil Group）日前宣稱，在南韓領海發現一艘沉沒113年的帝俄時期的俄羅斯巡洋艦，並指稱船上藏有價值約1320億美元（逾4兆台幣）的黃金珠寶，此事引發外界關注後，信一集團今竟改口，坦承其實並未從軍艦殘骸找到任何財寶。

上月才成立的信一集團17日表示，他們在距南韓領海發現一艘沉沒113年、於日俄戰爭中被擊沉的俄國軍艦殘骸，且還同時發現大量鐵盒，相信藏有重達兩百噸、價值逾4兆台幣的金條和金幣。不過俄國學者對此則不以為然，認為俄方沒有理由將大量黃金儲放於軍艦上。

在此事引發外界關注後，也讓信一集團創辦人大量持股的第一製鋼株式會社（Jeil Steel）股價大漲5倍，不過這也引來南韓金融監管單位對信一集團啟動調查，今日信一集團則召開記者會，稱相關說詞可能有所誇大，因此為造成「誤解」致歉。據他們聲稱，對軍艦藏寶的價值猜測，是根據新聞報導和未經確認的文件。