使館爆炸案 中國稱是爆竹 美使館打臉：炸彈引爆

位於北京朝陽區的美國駐中國大使館今下午1點許驚傳爆炸，相關消息在中國網路遭到封鎖。（路透）

2018-07-26 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕位於北京朝陽區的美國駐中國大使館外今下午1點許驚傳爆炸，由於相關消息在中國網路遭到封鎖，網友紛紛湧入美駐中使館關心，「美國駐華大使館」微博發文指出，一名人士在大使館東南角外街道引爆炸彈。

今下午3點48分，微博「美國駐華大使館」針對大使館外爆炸案首度發表公開對外聲明，美國駐中大使館發言指出，今天下午1時左右，在大使館建築物東南角外的街道上發生一起爆炸，根據大使館的區域安全官表示，一名人士引爆炸彈，除了該炸彈客並無其他人受傷，大使館的建築及場地所有物無受損，使館強調當地警方已展開相關行動。

不過在「美國駐華大使館」發文前，北京市公安局官方微博「平安北京」發出公告，指下午1點左右，在北京朝陽區天澤路和安家樓路十字路口處，一名26歲內蒙古男子疑似點燃爆竹裝置引發爆炸，造成手部受傷但無生命危險，現場亦無他人受傷，巡邏員警立即控制該男子並將其送醫治療，案情有待進一步調查。

由於中美官方對於爆裂物描述不一，中國網友也紛紛藉機在美使館微博大酸中國政府，「兩邊報導不一啊，中方說是爆米花，美國說是炸彈。那個國家公信力高呢」、「燃放爆竹，不見消防，只見武警，有中國特色」、「天朝媒體一致報導是放爆竹，你們說炸彈」、「給美國人民拜個早年」。

還有網友痛批中國官方消息刻意淡化，指出所謂的和諧社會就是，美國駐北京大使館可以描述為「朝陽區天澤路和安家樓路十字路口」，人肉炸彈可以描述為「疑似爆竹裝置」，胳膊炸斷了可以描述成「手部受傷」，沒死可以描述為「無生命危險」。