女童釣到「切蛋魚」 奶奶的手卻遭殃

美國奧克拉荷馬州一名11歲女童史密絲，日前釣到一條魚開心不已，未料卻發現牠會咬人。（美聯社）

2018-07-26 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧克拉荷馬州一名11歲女童史密絲（Kennedy Smith），日前釣到一條魚開心不已，未料卻發現牠會咬人，一問才得知，這條魚原屬草食性，但為適應環境變化而改為雜食性的「帕庫魚」（Pacu），外傳牠因喜愛攻擊男性生殖器，又被稱作「切蛋魚」。

綜合媒體報導，當地時間22日，史密絲與家人在奧克拉荷馬市西南方的科布堡湖邊垂釣，看到一條0.45公斤重的魚上鉤，讓她非常高興，並在奶奶娃莉（Sandra Whaley）的協助下，將魚從鉤子取下，沒想到過程中牠以利齒張嘴咬住奶奶的手，嚇壞在場所有人。

報導指出，史密絲憶述，「起初我很困惑，因為我知道那條魚長著像人的牙齒，這很不正常，甚至可以說是詭異」；所幸娃莉的手並無大礙。卡多郡狩獵管理人豪舍（Tyler Howser）推測，這條魚應該是某戶人家飼養的寵物，可能是牠太大隻了，水缸養不下，所以才被放生到湖裡。

報導提到，史密絲釣到的應為原產於南美洲食人魚的親戚、很愛攻擊男性卵蛋的「切蛋魚」。「切蛋魚」可以長到3.5英呎長（約105公分）、重達88磅（近40公斤），被視為具有侵略性的外來物種，強大到足以摧毀當地既有的魚類生態系統，目前牠已被交由野生動物保護局處置。