內嵌通訊晶片...普廷贈川普世足用球 再引「間諜」揣測…

愛迪達世足用球「Telstar 18」是首款在比賽用球內嵌NFC晶片的智慧足球。「Telstar 18」（美聯社）

2018-07-26 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕俄國總統普廷日前於芬蘭首都赫爾辛基進行「雙普會」時，公開贈送美國總統川普本屆世足賽用球，並預祝美國2026年與加拿大、墨西哥合辦的世足賽能夠圓滿。然而，本屆的世足用球其中一項特色，即是在球內嵌有智慧晶片，讓外界對於這顆足球是否被當作「間諜設備」更加好奇。

本屆世足賽指定用球為愛迪達「Telstar 18」，標榜首創在比賽用球內嵌NFC（近距離無線通訊）晶片，可透過智慧型手機與足球進行互動，每顆足球會產生一組獨特辨識碼，提供個人化以及定位體驗。

根據《彭博》報導，共和黨參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）先前在推特上寫道，「如果是我，我會檢查那顆球是否裝有竊聽器，且絕對不會把它帶進白宮」，現在可以確定這樣懷疑有其道理，因為每顆「Telstar 18」確實都有內嵌晶片。

對於晶片是否可能成為俄國的駭客工具，愛迪達官方不願評論，但他們的產品網頁上寫道，晶片本身的編碼是無法被刪除或覆寫的，從普廷贈送給川普的照片上來看，也無法得知晶片是否遭移除或取代，但白宮新聞秘書桑德斯（Sarah Sanders）透過電郵回應，「凡是得在禮品上進行的檢查，我們都在這顆球上做過。」