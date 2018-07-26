川普名人星章又被砸 24歲男持鐵鎬犯案

川普星章再次被砸到全毀。（美聯社）

2018-07-26 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國好萊塢星光大道（Hollywood Walk of Fame）設有星形獎章，表揚在演藝領域有傑出成就的人士，美國總統川普過去主持實境秀節目而獲得的星章驚傳遭到破壞，一名24歲男子在週三（25日）凌晨持鐵鎬將此星章敲到全毀，這已是川普星章第2度被毀。

外媒引述目擊者說法指出，一名男子在當地時間週三凌晨3點30分左右潛入現場，從吉他盒中取出事先準備好的鐵鎬後，開始朝川普星章用力砸去。只見現場土石噴飛，碎屑散落一地，星章上川普的姓名不僅被敲碎，就連圓形黃銅標誌也被砸爛。

比佛利山警方表示，24歲嫌犯克萊（Austin Clay）在犯案後1小時內現身警局自首，他隨後被依涉嫌毀損及故意破壞公物等重罪逮捕，保釋金暫定為2萬美元（約新台幣61萬元），目前其犯案動機及訴求仍不明。

這並非川普星章首度遭到破壞，2016年10月就曾發生男子持鶴嘴鋤敲毀星章事件，犯案者是奧提斯電梯公司的繼承人傑米奧提斯（Jamie Otis），他表示，本來打算將整個星章挖出拍賣，再將拍賣所得贈送給聲稱曾受川普性騷擾的女性，不料最終未能成功挖出星章。