寮國大壩潰堤釀26死 風暴將至恐增救援難度

2018-07-26 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕寮國東南部一處水力發電水壩驚傳潰決意外，50億噸的蓄水傾瀉而下，下游村落瞬間遭到淹沒，目前死亡人數已更新至26人，另有百餘人失蹤，超過3000名災民待援。然而，當地在週三（25日）晚間開始受到風暴襲擊，救援進度恐添變數。

綜合外媒報導，位於寮國東南部的阿速坡省（Attapeu）週一深夜驚傳水壩潰壩，一處用來水力發電的水壩不明原因突然潰決，50億噸的水量瞬間傾瀉而下，下游7個村落遭到淹沒，由於災情慘重加上受災面積廣泛，損失難以估計。

災難發生後，當地政府立即出動人力投入救援，與外國救難隊透過船隻拯救受困洪水中的災民，目前已知救出的人數來到2851人，仍有超過3000人亟需救援。然而，這次重災區位於寮國東南端，地理位置相當偏僻，投送民生所需物資的難度增高，而當地時間25日晚間開始更將受到風暴襲擊，讓原本就困難重重的救災行動更加艱辛。

據悉，潰決的水壩是寮國與韓國、泰國合資所建，耗資高達12億美元，在2013年開工，預計今年底完工。有關人員早在週日（22日）就在霸上發現裂縫，正開始著手進行撤離工作時，23日晚間水壩就瞬間潰決，有專家指出這次災難是對於寮國想成為東南亞水力發電重鎮的一大打擊。