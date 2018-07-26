「習普會」南非登場 傳中俄聯手「抗美援朝」

中國國家主席習近平（圖）傳將與俄國總統普廷在南非舉行峰會，聯手抗美援朝。（法新社）

2018-07-26 08:46

〔即時新聞／綜合報導〕金磚五國峰會正在南非舉行，中國國家主席習近平親率核心外交團隊與會，據報導，最受矚目的是，他將與俄國總統普廷的「習普會」，可能達成聯手「抗美援朝」共識。

在此同時，美國總統川普在本月19日宣佈，將邀請普廷訪美，過繼芬蘭之後，再度雙普會，不過，已在昨天突然宣佈取消，一切等到「通俄門」事件之後，再做處理。

《博聞社》報導，即將約翰尼斯堡登場的「習普會」，中國方面做了精心的安排，由習近平帶領核心外交智囊楊潔篪及中南海整個外交團隊與會，將向普廷公開表達「堅定不移」地支持朝鮮半島無核化，而「實際上意欲與俄羅斯聯手，『抗美援朝』」。

目前朝鮮半島情勢撲朔迷離，北韓領導人金正恩對於設重點大調整，從軍事掛帥改成經濟主導，中國方面之前已經傳出將協助北韓建設經濟特區。

美中貿易戰正在開打，《博聞社》形容，「中方一直如『烏龜』，時而『縮頭縮尾』，又時而『探頭探腦』」，再加近來的假疫苗事件，讓習近平第二任期蒙上』不祥之兆』」，中國方面正在積極的尋求外援，聯俄抗美是當中重要一環，除了明天的普習會之外，習近平更將在今年9月訪俄，出席俄國東方經濟論壇，再度與普廷同台，以示中俄聯手抗美立場。

報導指出，針對中俄聯手抗美援朝報導，並沒有獲得中國及俄國外交單位的立即回應。