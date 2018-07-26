美民航業彈性改台灣名稱 北京反應難料

2018-07-26 05:44

〔中央社〕全美3大航空公司屈服於北京壓力，在最後關頭修改訂票系統中的台灣稱呼，但都採彈性做法，只呈現城市或機場名稱，不把台灣標註成中國一部分，北京反應尚待觀察。

中國民用航空局4月25日致函44家外國航空公司，要求業者在官網或應用程式的航點選單上，將台灣稱作「中國台灣」或「中國台灣地區」。英國航空（British Airways）等業者迅速照辦，在Taiwan後加註China或CN，意味台灣是中國一部分。

白宮5月以「歐威爾式胡言亂語」砲轟北京後，全美3大航空公司遲遲未做修改，直到7月25日大限前夕，線上訂票系統才修改完成，「台灣」從官網上消失。但華爾街日報報導，3家業者都盡可能做出幅度最小的調整。

美國航空（American Airlines）航點選單出現TPE- Taoyuan International，以機場代碼與全稱呈現桃園國際機場。達美航空（Delta Air Lines）以機場代碼與城市名TPE Taipei,呈現，最後還留了一個逗號。聯合航空（United Airlines）選單以城市名和機場簡稱並列，呈現為Taipei (TPE - Taoyuan)。

顧問公司亞太航空中心（CAPA - Centre for Aviation）分析師何頓（Will Horton）表示，這3家航空公司選擇的解決方案很有創意，沒有完全配合中方要求。

日本與南韓多家航空公司也拖很久才配合中方要求，修改方式與美國業者有異曲同工之妙，都以「台北」代表台灣。在北京表態前，還不清楚這種配合方式，是否足以避免中國民航局4月揚言列入「嚴重失信行為紀錄」的懲處。

何頓等人預期，中方不會有太大動作，如試圖禁止相關航空公司使用中國境內機場，但會透過非正式懲罰表達不滿，如提供美國業者不方便的登機門，或較差的起飛順序。

另一方面，由於中方只要求個別航空公司更名矮化台灣，由20多家航空公司組成的星空聯盟（Star Alliance）官網航點選單上，仍看得到Taiwan，後面沒有加註China。星空聯盟發言人說：「每家航空公司獨立營運，可自行決定網站內容如何呈現。」

紐約時報報導，中國預計將超越美國，成為全球最大航空市場，而美國業者一直嘗試以投資和共掛班機號碼安排，在這塊成長中的市場占有一席之地。達美、美航分別持有中國東方、南方航空股份，聯航和中國國際航空則有合作關係。

但在中國高舉民族主義大旗的環境下，無論飯店、服飾還是航空業，在中國做生意的國際企業都發覺，夾在中國政府要求，和維權團體與政治人物敦促不要向北京屈服之間，愈來愈難取得平衡。

美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）談到國際民航業被迫更改台灣名稱時說：「這又是非主權實體在壓力下配合中國的例子，這不是好兆頭，因為現在人人都得費盡心思滿足中國的目標與意圖。」（編輯：何宏儒）