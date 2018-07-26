IS攻擊敘利亞南部至少221死 包括127平民

2018-07-26 04:52

〔中央社〕聖戰組織伊斯蘭國（IS）今天在敘利亞南部發動自殺炸彈和突襲等連串攻擊，造成至少221人死亡，其中包括127名平民。這是IS在敘國歷來最致命攻擊之一。

總部設在英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）指出，這些攻擊發生在大半由政府掌控的南部斯威達省（Sweida）數個地區。IS握有斯威達省東北部沙漠區。

IS聲稱犯下這些殺戮說，「哈里發的士兵」攻擊斯威達巿的敘利亞公職人員和安全哨站，然後引爆炸彈腰帶。

敘利亞人權瞭望台組織表示，4名炸彈客鎖定斯威達巿攻擊，其他人則襲擊北部和東部的小村落，在村民家裡將他們射殺。

事件造成至少221人喪生，包括127位平民。另外94名死者為支持敘國政權的戰士，大部分是拿起武器保衛家園的居民。

敘利亞人權瞭望台組織負責人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）表示，死者「為斯威達北部鄉下人，有找到在家中遭到處決的平民遺體」。

斯威達居民大多屬少數民族德魯茲人（Druze），他們在2011年以來肆虐敘國其他地區的戰禍中相對沒有受到影響。

阿布杜拉曼說：「這是開戰以來，斯威達省死亡數最多的時候。」

他表示，政府軍最終把IS逐出本來由其戰士把持的數個村落，才讓血腥攻擊劃下句點。

阿布杜拉曼說：「家園遭遇攻擊時逃離的一些居民重返，發現有人死在家中。」

包括自殺炸彈客在內，有至少38名IS戰士死亡。