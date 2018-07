養隻貓吧！感染喵星人寄生蟲 美研究：會更具冒險創業雄心

美國科羅拉多大學發布最新研究指出,人們若感染了寄生在貓體內的弓漿蟲,會更有野心、關心個人成就,也更具有冒險性的創業傾向與精神,研究發布在英國《皇家學會報告B系列》。示意圖。(彭博)

2018-07-26 00:17

〔即時新聞/綜合報導〕美國科羅拉多大學(CU)發布最新研究指出,人們若被寄生在貓體內的弓漿蟲感染,會更有野心、關心個人成就,也更具有冒險性的創業傾向與精神,研究發布在英國《皇家學會報告B系列》(Proceedings of the Royal Society of London B)。

綜合外媒報導,科羅拉多大學科學團隊招募1495名學生,並檢驗他們的唾液樣本,發現當中有22%的人被弓漿蟲感染,這些感染者以商業為主修科目的比例,是非感染者的1.4倍,關注「管理和創業」的比率多出1.7倍,且創業的比率更比非感染者多出1.8倍。

科學團隊解釋,弓漿蟲以貓做為最終宿主,也可寄生在別的恆溫動物體內,若食用帶有蟲卵的生肉、未煮熟的肉,或是接觸貓糞,都有可能被感染,人類感染一次就會終身免疫;而弓漿蟲若在老鼠體內,會影響老鼠的大腦,讓牠更具有冒險精神,不會做出閃躲貓的行為,讓貓將牠捕食,弓漿蟲得以回到貓身上。

研究負責人強森(Pieter Johnson)博士表示,弓漿蟲對人類腦部的影響,疑似是降低人們對於失敗的恐懼,「我們發現受感染的個體和感染率較高的國家都表現出更大的創業傾向」,而創業是相當容易失敗的,弓漿蟲可能造成人類更專注於自我,且具有野心,關心成就和物質財富,這些往往是成就企業家的重要因素。