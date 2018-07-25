數百個空頭公司組成「假供應鏈」 中國詐騙集團吸金450億

2018-07-25 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕「共享經濟」在中國蓬勃發展，但也引來有不法人士藉此犯罪；近日中國四川警方破獲一起大型傳銷詐欺案，這個傳銷詐欺集團冒用「中國官方」的名義建立共享經濟組織，又自稱與阿里巴巴創辦人馬雲、蘋果公司總裁庫克等知名人物有多次對話，藉此「詐」遍中國各地，非法吸金高達人民幣100多億元（新台幣約450億元）。

綜合外媒報導，中國四川省眉山市公安局指出，這個詐騙集團的首腦楊志偉等人利用「共享經濟」的名義進行傳銷活，在2017年與共犯成立「鑫圓共享經濟組織」，開設了數百間以鑫圓、共享為開頭為名的空頭公司，建立了包括建材、農業、礦業與傳媒等24條「虛構的供應鏈」。

該集團同時冒用中國官方的名義，開設「國家共享經濟創新交易示範中心」成為組織總部，利用國家平台、共享經濟等口號大量吸收民眾入會，並透過老鼠會的方式發展層層下線，短短1年之間就吸收了22萬名會員，會員遍及中國各地，甚至遠到台灣、馬來西亞等海外地區都有受騙會員。

而四川的眉山警方在2017年8月經民眾舉報，經調查發現位在眉山市東坡區的「鑫圓商城共享傳媒眉山分公司」疑似有龐氏騙局的跡象，經警方循線追查，發現該犯罪蹤跡全部指向總部位於成都的「國家共享經濟創新交易示範中心」。

經過連月調查，四川眉山警方於2018年1月22日集結500多名警力，兵分二路分別在成都與眉山展開收網行動，成功查封詐騙所用的空頭公司9間，並逮捕詐騙集團首腦楊志偉在內的82位嫌犯，估計不法所得高達100多億人民幣（新台幣約450億元）。

目前詐騙集團首腦楊志偉為首的52人，已於7月16日被檢察機關依涉嫌組織、領導傳銷活動罪起訴。