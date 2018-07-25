科學家首度發現 火星藏有巨大地下湖泊

一項最新研究指出，首度發現火星深處似乎埋藏了一個巨大地下湖泊。（美聯社）

2018-07-25 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕一項最新研究指出，首度發現火星深處似乎埋藏了一個巨大地下湖泊，提高了在這紅色星球上尋找生命的可能性。

綜合外媒報導，正如大眾所知，水對生命來說至關重要，長久以來，科學家一直試圖證明火星上有液體存在，為此，義大利研究員分析了歐洲太空總署的火星探測衛星「火星快車號」（Mars Express）3年的觀測結果。

他們的研究表明，在靠近火星南極的地區，有一個寬12英里（20公里）的水庫，位於冰層下方約1英里（1.5公里）處，「該地區的雷達剖面類似於地球南極和格陵蘭冰蓋下面的液態湖泊，這表明火星上的這個位置有一個冰下湖泊」。

研究員花了至少2年時間檢查證據，以確保檢測到的是水，而不是冰或其他物質。該論文的主要作者、義大利波隆納國家天文物理研究所的天體物理學家奧羅塞伊（Roberto Orosei）說，「我真的沒有其他解釋」。他懷疑，火星可能還有其他隱藏的水體。

這項週三（25日）發表在《科學》（Science）期刊的研究結果，並未確定這個「湖泊」的實際深度。這意味科學家無法確定它是地下水池、含水層體或僅是一層汙泥。

並未參與研究的美國萊斯大學的行星地質學家西巴赫（Kirsten Siebach）說，火星非常寒冷，水可能已被溶解的鹽凍結，「這些水非常冰，將近冰點，它可能是鹹的，並不是生命形成的理想條件」，不過，她說，「地球上的微生物能夠適應這樣的環境」。

在2016年發現火星蘊藏巨大冰層跡象的德克薩斯大學地球物理學教授史圖爾曼（Cassie Stuurman）說，「如果這些研究員是正確的，這會是我們第一次在火星上找到大型水體的證據」。