鴕鳥心態？中國幼兒接種疫苗 官方開始不註記生產商

中國近期內引發毒疫苗風波，現在爆出官方竟開始不在幼兒接種手冊中，註記疫苗生產商資訊，消息曝光至微博後立刻被當局刪文。（圖擷取自微博）

2018-07-25 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期內引發毒疫苗風波，中國長生生物與武漢生物公司，分別產出25萬2600支與40萬520支毒疫苗流入市面，現在爆出官方竟開始不在幼兒接種手冊中，註記疫苗生產商資訊，消息曝光至微博後立刻被當局刪文，網友對此諷刺「果然沒問題了」。

中國民眾在微博表示，24日帶著家中的孩子前往衛生院施打3合1疫苗與小兒麻痺疫苗，不料官方原本都會在接種手冊中，完整註記疫苗出產編號與生產商資訊，但在毒疫苗事件爆發後，竟然只用手寫上疫苗出產編號，醫護人員也不理睬家長親口提出的疫苗生產商問題。

民眾附上兒童疫苗接種手冊照片，從中能見到分別在5月17日與31日施打的B型肝炎疫苗與小兒麻痺（灰脊）疫苗，均有清楚註記疫苗出產編號與生產商資訊；該消息在微博迅速傳開，引發網路監管單位注意，立刻刪除所有相關貼文與照片。

許多中國網友對此感到憤怒，紛紛留言指出「下1步可以直接不寫是疫苗了」、「我黨一貫的作風，把提出問題的人解決，就沒問題了」、「完美解決疫苗接種問題」，也有中國網友提到，「有些地方本來就不會寫生產商，但若原本有寫生產商的地方突然不寫了，那就有鬼」。