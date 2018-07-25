美兆彩終結22摃 加州幸運兒獨得160億

美國兆彩昨日終結22次連摃，獎落加州，1人獨得彩金5億2200萬美元。（路透）

2018-07-25 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕幸運兒到底是誰？昨晚美國「兆彩樂透」（Mega Millions）終結連摃22次的魔咒，一人獨得5億2200萬美元（約新台幣160億元），連開出中獎的彩券行老闆都不敢相信眼前發生的事情，期待得主趕快出面領獎。

據《路透》、《信使新聞》（Mercury News）報導，兆彩昨（24）日開出頭彩號碼為1、2、4、19、29，特別號為20。獎金高達5億2200萬美元，是兆彩史上第5高的獎金，也是第7次超過4億美元的獎金。

加州彩券開獎後在官方推特發布喜訊，兆彩樂透頭獎開在加州聖荷西的厄尼酒舖（Ernie's Liquors）。彩券行老闆薩奇戴維（Kewal Sachdev）則不敢置信的驚呼，「開店18年來第一次開出大獎」，期待中獎者的到來。他也開心地分享，「聽說中頭彩的店家會獲得累積獎金的5%，大約美金260萬（約近新台幣8000萬）」。

兆彩官方表示，頭獎得主可以選擇分期領取5億2200萬美元，或是選擇一次抱走3億800萬美元（約新台幣102億元）。

美國兆彩最高彩金紀錄是2012年開出的6.56億美元頭彩，當時有3張彩券中頭彩，分別在伊利諾、堪薩斯和馬里蘭州賣出。另一項樂透彩威力球（Powerball）2016年開出頭彩，獎金高達15.86億美元，是美國迄今最高的彩金紀錄。