法庇里牛斯山洞穴出土「最古老乳牙」 成考古一大突破

法國的史前洞穴「阿拉戈」昨出土一顆56萬年前的乳牙，成為法國目前最古老的人類化石遺跡。（圖擷取自Twitter）

2018-07-25 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕位在庇里牛斯山法國一側的史前洞穴「阿拉戈」（Arago Cave）昨（24）日出土一顆56萬年前的乳牙，成為法國目前最古老的人類化石遺跡。

綜合外電報導，貝比濃大學（University of Perpignan）及陶塔維爾研究中心的古人類學家席瓦利（Tony Chevalier）分析，「這可能是一名5、6歲兒童的牙齒，他仍保有乳牙，且常用來咀嚼。」當地實驗室研究出土牙齒的周圍土壤後，證實這顆牙齒來自約55.5至56萬年前，可能屬於海德堡人（homo heidelbergensis），且與現代人及直立人有一些相同的特徵。

席瓦利指出，這是個「不尋常的化石」，因為在阿拉戈洞穴能追溯到這個時期的人類遺骸極為罕見，至今研究人員仍不斷猜測此洞穴是用來外出狩獵時的中繼站，或是一些家庭的落腳處。他也補充，這顆乳牙的牙根還在，顯示孩子可能過早死亡，因為時間未讓乳牙長大至脫落。席瓦利表示，有了這顆乳牙，「將教會我們許多關於人類行為的事。」