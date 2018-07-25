女醫師花園生小孩 吸引140萬人觀賞

德國女醫生莎拉‧史密德推廣自然分娩許多年。（圖擷取自YouTube）

2018-07-25 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕德國一名女醫生推廣自然分娩許多年，她不像一般婦女到醫院生產，而是選擇到各種自然環境下，以舒服的方式替自己生小孩。日前她迎來第6個小生命，並選在自家花園裡生下小寶貝，過程也被她錄下來上傳YouTube，吸引了140萬位網友點閱這部影片見證母愛。

根據外媒報導，33歲的莎拉‧史密德（Sarah Schmid）本身就是名醫生，卻從不在醫院生產。2006年9月，她和老公迎來第一胎，當時還有助產士幫忙，但莎拉表示當時她陣痛了15個小時，自此之後，她決定每一胎都由自己來接生。

到了2008年7月，第2胎來臨，當晚11點羊水破了，莎拉在凌晨1點半獨自一人走到森林，一直到凌晨3點多孩子順利出生。從第2胎以後，莎拉便都是自己的小孩，自己接生。她表示，在自然環境下生產讓她感到放鬆。

日前，莎拉一家人迎來第6個小生命，她選在自家花園生產，並在花園中架設攝影機記錄下分娩過程。全家人也都在一旁陪著莎拉迎接新生命的到來。而影片一上傳到YouTube後吸引了140萬人次觀看，過程從生下來到剪臍帶全都是莎拉一手包辦，讓人看見母愛的感動。