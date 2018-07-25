連接庫頁島至遠東！俄國擬建580公里 世界最長大橋

俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）下令，要求政府制定一項建設計畫：在俄國遠東地區庫頁島（Sakhalin，俄語名為薩哈林島）與俄國大陸之間興建一座橋梁。圖為俄國國旗與庫頁島旗幟。（路透）

2018-07-25 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）下令，要求政府制定一項建設計畫：在俄國遠東地區庫頁島（Sakhalin，俄語名為薩哈林島）與俄國大陸之間興建一座橋梁。這座大橋可能長達580公里，如果順利完工，將是世界上最長大橋。

綜合外媒報導，普廷週二（24日）與薩哈林州州長科茲米亞科（Oleg Kozhemyako）會晤時談到，「幾十年來，民眾一直在討論在薩哈林島和（俄國）大陸之間搭建一座橋，這一直是島上居民的夢想」。

普廷表示，他已指示俄國政府研究這項計畫的可行性，他指出，這座橋將使民眾的生活更方便，讓民眾在任何時候、任何天氣下往返俄國大陸。在寒冬，庫頁島居民經常無法往返俄國大陸。

俄國5月以歐洲最長大橋連接克里米亞半島後，庫頁島成為唯一沒有與俄國大陸連接的國土。

俄媒《RT》指出，打造通往庫頁島大橋的工程不只困難還所費不貲，這座橋預計長達580公里，設有鐵路和其他基礎設施，恐將耗資數十億美元。

由於庫頁島地處偏遠，又與俄國大陸沒什麼方便的交通連結，該島人口在過去25年下滑了30%以上，僅有50萬人口。

《RT》提到，俄國先前還建議興建一座連接俄國庫頁島南部和日本北海道的大橋。