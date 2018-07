男子被推倒在地槍殺對方 美警認合法合理不逮捕

2018-07-25 23:00

〔即時新聞/綜合報導〕近年來美國發生多起校園槍擊案,民眾反槍意識高漲。19日佛州發生一起槍殺案件備受矚目,男子麥格洛克頓(Markeis McGlockton)開車停在殘障車位引起不滿,將前來理論的男子德雷卡(Michael Drejka)推倒,未料德雷卡拿出槍射殺他。警方趕抵後,認為德雷卡的行為符合「就地防衛」(stand your ground)法律,拒絕將他逮捕。

據《ABC新聞》報導,麥格洛克頓的女友雅各布斯(Britany Jacobs)表示,當時德雷卡看見他們停在殘障車位後,上前與她理論。這時麥格洛克頓從店內出來看見,挺身為女友辯護,並將德雷卡推倒,德雷卡跌坐在地後掏出手槍攻擊。

中彈的麥格洛克頓在店裡徘徊近30分鐘,等到被送醫後傷重不治。皮尼拉斯郡(Pinellas)警長蓋立特里(Bob Gualtieri)表示,德雷卡擁有隱藏武器攜帶許可證(concealed weapons permit),他供稱被推倒在地後,擔心會受到下一波攻擊,才拿槍攻擊。而依據「就地防衛」的法律,民眾若感到威脅就有權開槍。

「我與孩子不願見到這一切,尤其是4、5歲的孩童」雅各布斯不忍孩子目睹事情經過,希望有人能還給她一個公道。目前檢方案件正在調查此案,若確定德雷卡有觸法將會逮捕。

德雷卡上週五在住處附近張貼「沒有評論」的紙張後,目前尚未對外說明。

Surveillance video provided by the owner of the Circle A Food Store shows Markeis McGlockton walk outside and confront Michael Drejka, who was arguing with McGlockton’s girlfriend after she parked in a handicapped space. McGlockton shoves Drejka, then Drejka pulls out his gun pic.twitter.com/rT1CeYi9tm