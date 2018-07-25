男子被推倒在地槍殺對方 美警認合法合理不逮捕

近期美國佛州發生一起男子被槍殺事件，引起外界關注。圖為占用殘障車位的男子（左）遭到坐在地上男子拿槍攻擊的畫面。（美聯社）

2018-07-25 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕近年來美國發生多起校園槍擊案，民眾反槍意識高漲。19日佛州發生一起槍殺案件備受矚目，男子麥格洛克頓（Markeis McGlockton）開車停在殘障車位引起不滿，將前來理論的男子德雷卡（Michael Drejka）推倒，未料德雷卡拿出槍射殺他。警方趕抵後，認為德雷卡的行為符合「就地防衛」（stand your ground）法律，拒絕將他逮捕。

據《ABC新聞》報導，麥格洛克頓的女友雅各布斯（Britany Jacobs）表示，當時德雷卡看見他們停在殘障車位後，上前與她理論。這時麥格洛克頓從店內出來看見，挺身為女友辯護，並將德雷卡推倒，德雷卡跌坐在地後掏出手槍攻擊。

中彈的麥格洛克頓在店裡徘徊近30分鐘，等到被送醫後傷重不治。皮尼拉斯郡（Pinellas）警長蓋立特里（Bob Gualtieri）表示，德雷卡擁有隱藏武器攜帶許可證（concealed weapons permit），他供稱被推倒在地後，擔心會受到下一波攻擊，才拿槍攻擊。而依據「就地防衛」的法律，民眾若感到威脅就有權開槍。

「我與孩子不願見到這一切，尤其是4、5歲的孩童」雅各布斯不忍孩子目睹事情經過，希望有人能還給她一個公道。目前檢方案件正在調查此案，若確定德雷卡有觸法將會逮捕。

德雷卡上週五在住處附近張貼「沒有評論」的紙張後，目前尚未對外說明。

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