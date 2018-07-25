韓企承建寮國大壩潰堤 文在寅急派救援隊

寮國大壩潰堤，災情慘重，由於該大壩承建商之一為南韓企業，南韓政府對這起意外相關關注，明（26）日將派出救援隊相助。（路透）

2018-07-25 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕寮國東南部一座大水力發電廠大壩潰堤，50億噸的蓄水傾瀉而下，下游村落瞬間遭到淹沒，已知至少19死、數百人失蹤，逾3000人待援。由於該大壩承建商之一為南韓企業，南韓政府對這起意外相關關注，明（26）日將派救援隊相助。

《韓聯社》報導，寮國阿速坡省地區SK建設公司（SK E&C）承建的水力發電廠，23日晚間發生大壩潰堤事故，附近村莊遭50億噸蓄水淹沒，災情嚴重。目前寮國政府已將該地區指定為國家緊急災區。

由於出事大壩由韓企承建，南韓總統文在寅也在當天要求相關部門立即派遣救援隊參與搜救。韓方將派出30多人救援隊，赴寮國事故現場相助，其中由7人組成的先遣隊26日會率先啟程赴寮國。

另據《韓國時報》報導，有分析師表示，這起潰堤事件恐讓承建大壩的SK建設，未來難以贏得新的海外合約，其他正在尋求獲得亞州或世界其他地區建設合約的南韓企業，其可信度恐也遭懷疑。

目前，大壩潰堤原因以及SK建設是否該這起事故負責都尚未明朗，一名分析師說，SK建設當下最緊迫的任務就是減輕損害，「SK建設在彌補損失方面的作為，將影響其海外合約的命運」。