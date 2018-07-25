發現最大恐龍足化石 光足寬就有1公尺

研究人員與腕龍的足化石合影。（法新社）

2018-07-25 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕1998年至今，時隔20年，美國古生物學家在這段歲月中不斷研究，利用3D掃描和種種數據比較當年在懷俄明州（Wyoming）挖到的恐龍化石，而今終於確認這是有史以來，人類所發現最大恐龍的足部化石，光是足寬就達到1公尺！

根據一篇發表在《Peer J》期刊上的文章指出，這些在1998年挖掘出的化石據信是長眠在此的草食性恐龍「腕龍」，相關研究人員在其尾部骨骸下方，發現了足部化石。

任職科羅拉多州森林地公園市落磯山恐龍資源中心（Rocky Mountain DinosaurResource Center）的研究員馬提斯（Anthony Maltese）表示，這隻腕龍生活在大約1億5千萬年前的「侏儸紀」，足寬約1公尺，大腿骨就有2.07公尺長。而在研究結果確定以後，馬提斯還特地致電郵給《法新社》，表示這個足部化石超越了目前人類已知的任何蜥腳類動物。

但是研究人員表示，雖然單從足部化石看來是目前發現最大的恐龍足化石，但以體型來說，腕龍還不是最大的恐龍。事實上先前分別在南美洲的阿根廷和澳洲都發現可能比這隻史前生物還來得巨大的恐龍化石，只是沒有足化石留下罷了。

馬提斯還表示，這次研究發現這群巨獸的棲息地是從猶他州一路向西延伸至懷俄明州，面積十分廣大，也擴展了過去人類對腕龍在北美洲的已知生活範圍。