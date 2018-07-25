智利檢方擴大偵辦教會性犯罪 共158名教會成員被調查

2018-07-25 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕智利過去在2015年爆發的教會性侵醜聞案，當地的天主教教會領袖多年來涉嫌掩蓋神職人員性侵幼童，並且知情不報；事情爆發後不但有3位智利國內的地區主教向教宗提出辭呈獲准，智利當局也於今天（7月25日）宣布將徹查此案，目前智利檢方已鎖定天主教會共158名成員，包括神職人員與信徒，調查他們是否犯下性侵兒童或是涉嫌包庇犯人。

綜合外媒報導，智利檢察官辦公室人權、性犯罪和性別暴力司司長托瑞斯（Luis Torres）指出，目前這些158名教會的相關人士涉及了總共36項的控訴，這些案件最遠追溯至2000年，共造成了266名受害人，其中有178名為未成年者。

他表示，除了目前正在調查的36項指控，有108個案件已經結案，其中有23人被定罪，2人無罪；另外有22起案件因為發生在2000年以前，起初因缺乏事證而結案，但之後因為發現新的證據而又重啟調查，還有64起案件因為年代久遠已無事證或是其他原因而終止調查。

托瑞斯強調，當局已經與智利的天主教會達成共識，這樣一來有助於推進案件調查的進度。

檢方的聲明也是首次針對智利的天主教會到底涉及多少性侵醜聞與受害人數，提供一個較為具體的數據資料；自2000年以來，已經有約80名神父因涉及性犯罪而被通報予當局；但是到目前為止，教會中大多數被揭露的性犯罪案件，都是依照教會法規由教會自己進行懲處；但是有受害自救組織指控，教會卻會顧慮這些案件的嚴重程度，所做出的懲罰會危害到教會的威信，導致教會事後的處置通常會傾向「冷處理」。

專注於神職人員性犯罪的美國監督組織「主教之責」（BishopAccountability.org）聯合主任道爾（Anne Barrett Doyle）表示，相比教會所掩蓋的犯罪紀錄，目前智利當局調查的案件可說只是「滄海一粟」；但是更重要的是，智利檢察官辦公室的聲明代表了當局徹查此案的決心。

她指出，這表示智利將結束過去天主教會「有罪不罰」的現象，象徵主教跟樞機主教將不像過去有司法特權，而是跟世俗人民一樣須面對世俗法的制裁。