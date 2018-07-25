「喪屍裘莉」公開真面目 模樣清秀好鄰家

塔巴爾去年自稱為了像裘莉一樣美，去整形50次，變成了「喪屍裘莉」。（圖擷取自IG @sahartabar_offcial）

2018-07-25 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗德黑蘭一名女子在去年自稱自己為了像國際巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）一樣美，還傳聞她跑去整形至少有50次，沒想到PO出照片，反被網友譏根本是「喪屍版」裘莉，之後各地新聞一出，女子也跟著爆紅。日前她終於對大家釋出自己的真面目，其實與大家所想像的非常不一樣！

根據《太陽報》報導，20歲的塔巴爾（Sahar Tabar）這禮拜在個人網站上PO出整形前後的照片。而整形前的她樣貌清秀，就像是鄰家女孩般親切；而另一張整形後的照片並不像之前大家所熟知的「喪屍裘莉」，五官看上去明顯立體一些，但其實整體看來與整形前的樣子沒有差太多。塔巴爾之前就承認過，自己確實因為愛美有去整形過，但沒有50次那麼誇張。

她表示，「喪屍裘莉」的形象是自己用修圖軟體以及化妝技術化身而成，這麼做純粹覺得自己有趣，而且也能娛樂到別人。當然塔巴爾也確實因為這個形象成功製造話題。據悉，塔巴爾為了讓自己更像喪屍，減重到40公斤左右，她認為這是一種藝術，一種自我表現。