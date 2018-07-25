川普討論付錢要兔女郎封口錄音檔 CNN曝光

2018-07-25 17:20

〔中央社〕CNN今天公開播放的錄音檔顯示，美國總統川普與前私人律師討論，花錢付版權費給一名花花公子模特兒，要她封口不談一段她聲稱的婚外情，其中川普一度被聽到說「用現金付」。

這段2016年的秘密錄音是由戴維斯（Lanny Davis）提供，今天晚間在有線電視新聞網（CNN）播放。戴維斯現為川普前律師柯恩（Michael Cohen）的律師。

八卦雜誌「國家詢問者」（National Enquirer）母公司2016年8月以15萬美元的價碼與前花花公子（Playboy）女郎麥道高（Karen McDougal）達成協議，買下她聲稱在2006年與川普的婚外情版權，卻從未刊登，這手法被稱為小報「捕殺」，目的是買斷不利消息。川普從頭到尾否認有這段婚外情。

幾個星期之後，川普與當時的律師柯恩有了錄音帶上的對話。

從錄音帶上聽得出來，柯恩說他需要開設一家公司「好轉移一切與我們朋友大衛（David）有關的訊息」。這裡的朋友指的可能是川普友人、國家詢問者母公司全美媒體公司（AMI）董事長裴克爾（David Pecker）。

柯恩開始提到籌措資金的時候，川普打斷他說：「籌措什麼資金？」柯恩回答：「我們要付錢。」錄音檔雖模糊，但仍聽得出來川普說「用現金付」，柯恩當場說「不，不」，之後聽到川普說「支票」。

川普現任律師朱利安尼（Rudy Giuliani）上週表示，錄音檔能夠證明「總統說要正確地把事情辦好，要用支票付」。朱利安尼提供給CNN的逐字稿寫說，川普告訴柯恩：「不要用現金付…用支票。」

戴維斯接受CNN訪問的時候說：「聽聽這錄音檔。對於要付錢給一個名叫麥道高的女人，川普一點都不驚訝。」

柯恩現正接受紐約聯邦官員調查。戴維斯說，他的客戶「一直遭到貶低與羞辱，被冠上各種罵名」。戴維斯表示：「他（柯恩）手上握有真相，而且他將會持續講出真相。」