希臘野火肆虐！距海水僅數公尺 26具焦屍緊擁而亡

希臘野火肆虐，共造成至少74人死亡，逾百人受傷，傷亡人數仍持續攀升。（法新社）

2018-07-25 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕希臘雅典發生近十年來死傷最慘重的森林野火，已造成至少74人死亡，逾百人受傷。救難人員24日在沿海城鎮馬蒂（Mati）目睹令人鼻酸的景象，包含孩童在內，共有26名罹難者緊緊相擁，遭大火焚噬成焦屍，而他們的遺體距離海岸僅數公尺之遙。

希臘紅十字會負責人尼克斯（Nikos Economopoulos）接受媒體訪問時表示，救難人員24日於馬蒂鎮救災時，在一座沿海建物的院子中發現26具焦屍。由於罹難者中包含兒童與老人，初步研判應同為家庭成員。救難人員透露，發現焦屍的地點距離海邊只有數公尺，但這些民眾最終仍不幸罹難，由此可見現場的火勢來得又快又猛。

政府發言人則表示，強風使得火勢達到難以控制的地步，不少居住在沿海城鎮的居民眼睜睜看著大火迎面襲來，逼不得已只好跳海逃生，這也是繼2007年希臘南部伯羅奔尼撒（Peloponnese）大火造成60人喪生後最嚴重的災情。

希拉總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）宣佈舉行3天國殤，為罹難者哀悼。他更呼籲，「所有人必須保護好最珍貴的資產，那就是自己的生命，有形的財產能夠再得，但人的性命是一去不復返。」