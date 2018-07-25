少女胸腹部驚見神秘雙手 還要替它剪指甲！

菲律賓伊利甘市一名14歲少女維羅妮卡，胸部至腹部長出一對長短、大小不一的手臂，各有幾根手指頭，指甲依稀可見，靠近肚臍的位置，還有個類似長尾巴的橢圓形突起物。（圖翻攝自臉書粉專「Kapuso Mo, Jessica Soho」貼文）

2018-07-25 12:39

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓伊利甘市一名14歲少女維羅妮卡（Veronica），胸部至腹部長出一對長短、大小不一的手臂，各有幾根手指頭，指甲依稀可見，靠近肚臍的位置，還有個類似長尾巴的橢圓形突起物，一眼望去十分駭人，多年來一直想動手術摘除，但沒錢支付龐大醫療費用，讓人心疼不已。

《GMA News》報導，維羅妮卡的母親佛羅拉（Nanay Flora）表示，她懷孕時沒法產檢，只知應為雙胞胎，名字也取好了。然而，不幸的是，維羅妮卡的另一個兄弟姊妹，卻發育不完全，分娩的時候，是由祖母阿西妮亞（Arcenia）接生，但她不確定當初是否有正確剪斷小嬰兒的臍帶，似也沒提到最後如何處理，僅知維羅妮卡天生腹部就多出很像來不及出生的手足部分軀幹。

報導指出，維羅妮卡年紀還小時，就曾被提醒過該移除身上的附著物，但因家中經濟狀況不佳，遲遲沒動手術。這些年來，她對畸胎照顧有加，不僅保持清潔，還會替對方剪指甲。據悉，維羅妮卡的肚臍，比一般人來得大，常呈現紅色，「偶爾還會噴出帶有血絲的液體」。醫師認為，長在維羅妮卡腹部上的，應為其寄生雙胞胎，「家屬以為失去雙胞胎的另一個，其實是倚賴著維羅妮卡維生與成長」，建議她盡早接受手術。