不想斷尾留遺憾 日本粉絲集資給漫畫家畫完結篇

日本漫畫市場龐大，但過去有些熱門作品因為種種因素，出現「斷尾」等狀況，導致許多粉絲無緣看到結局或續集。（資料照，法新社）

2018-07-25 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕日本漫畫市場龐大，但過去有些熱門作品因為種種因素，出現「斷尾」等狀況，導致許多粉絲無緣看到結局或續集，因此日本現在出現了讀者資助漫畫家的現象，希望透過眾人集資，讓漫畫家可以不用在乎截稿日期、編輯，畫出自己滿意的作品，替作品好好的收尾。

《日經中文網》報導，東京一家公司董事堀之內順三（45歲）是1988~1990年連載作品《NINETEEN 19》的粉絲，他向完結篇《19 FOREVER》的眾人集資項目出資了7.5萬日圓（約2.1萬元新台幣）。

堀之內順三表示，當初出連載時他還是中學生，對主角的時代有過憧憬，現在讀起來，更是喚起了他青澀的回憶。

《19》是講述大學生和各種女性相遇後成長的故事，由於粉絲希望看到續集，在人才服務公司「Creek & River」透過集資項目籌資的狀況下，共籌到88人、343萬日圓（約95.7萬元新台幣）的資金，超出目標1.4倍，最終在2017年出版了漫畫完結篇。作者北川翔（51歲）表示，只有感謝之情，是為了粉絲而畫。

隨著漫畫眾人籌資的規模擴大，只要讀者支持，作者就能畫出想畫的東西。

《南瓜酒》為1980年代在《週刊少年Magazine》連載的愛情漫畫，其作者三浦滿在畫完時隔30多年的完結篇後，於2017年底12月宣布引退，推動他執筆的是粉絲的集資。三浦滿直言：「我已經是完全燃燒，沒有遺憾了。」

在眾籌網站「FUNDIY」的推動下，最終募集到254萬日圓（約71萬元新台幣），由於金額超出預期，讓原定的50頁增加到170多頁，三浦滿坦承，連載時有各種無法理解的制約，這次他很享受，沒有遺憾的畫完了。

根據眾籌仲介公司「CAMPFIRE」統計，日本的漫畫眾籌是在2016年前後開始擴大，最近2年的計劃合計達到約5000萬日圓。

京都精華大學漫畫學部教師、漫畫家田中圭一表示，漫畫市場增長缺乏動力，眾籌和按作品收費等模式把讀者和作者連接起來，具有新的可能性。