黑心疫苗2禍首處分天壤之別 中國官場打壓「眉角」露餡

爆黑心疫苗案，長春長生生物被列為調查重點。（路透）

2018-07-25 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國爆發黑心疫苗案，兩家主力禍首生產商長生生物及武漢生物公司，所受到的待遇竟然是「天差地別」，一家徹查及股價連跌，眼看就要被連根拔起，另一家只是輕輕罰款處分及停用出問題批號疫苗，媒體追蹤，原因就在兩者北京後台不同；中國官場打壓學的「眉角」露餡。

綜合媒體報導，針對這次的黑心疫苗案，中國領導人習近平下令徹查，而中國中央紀檢監委更發布徹查令，全力調查是否有官商勾結情事，而被點名的企業都只有一個，就是長春長生生物，另一家武漢生物則完全沒有在調查範圍之內。

截至目前，長生生物負責人及相關人一共15人被帶走調查、股價連連跌停，並被警告有下市風險，且連爆出行賄醜聞，家族被起底，若再經是否與衛生監管系統「官商勾結」，則「滅頂」危機浮現。

據報導，與長春長生相比，武漢生物生產的不合格疫苗更多，共計400520支，但長生生物這波被爆有問題的黑心疫苗，是銷往山東的252600支。但是，武漢生物至今只有行政處分及輕罰款，罰款金額也沒有公布，更沒有醜聞遭到起底，似乎就在風暴外。

兩者差別待遇的原因，據追蹤，原因就在後台強不強，武漢生物是典型央企子公司，其母公司中國生物技術直屬中國衛生部，更是中國最大疫苗生產商，北京後台強大。