Let it Go歌手驚傳吸食毒品過量 黛咪洛瓦托送醫急救

演唱迪士尼動畫作品《冰雪奇緣》主題曲「Let it Go」的女歌手黛咪洛瓦托（Demi Lovato），驚傳因在好萊塢豪宅中吸食海洛因過多，送往醫院急救。（法新社資料照）

2018-07-25 07:21

〔即時新聞／綜合報導〕演唱迪士尼動畫作品《冰雪奇緣》主題曲「Let it Go」的女歌手黛咪洛瓦托（Demi Lovato），25日驚傳因在好萊塢豪宅中吸食海洛因過多，送往醫院急救。

《NBC》報導，2位消息人士指出，曾被葛萊美獎提名的25歲女歌手黛咪洛瓦托，在洛杉磯好萊塢比佛利山莊豪宅中，被發現有明顯藥物過量的情形，立即送往醫院急救，目前情況穩定。《TMZ》報導，黛咪洛瓦托由於吸食海洛因過多，被送往洛杉磯醫院治療。黛咪洛瓦托多年來，一直都有藥物濫用的問題。

報導提到，黛咪洛瓦托上個月發布的新歌「Sober」上寫道，「媽媽，我很抱歉，我不再清醒了／爸爸，請原諒我在地板上灑的飲料。」這首歌的結尾是，「抱歉我又來了／我保證我會尋求幫助／我從來不想這樣子／我對自己感到抱歉」，字字句句寫著對酒癮和毒癮的心聲。

黛咪洛瓦托從迪士尼童星出身，因主演迪士尼頻道作品《搖滾夏令營》、《公主保衛戰》及《加油！桑妮》讓大家熟悉，而有「搖滾公主」的稱號。2013年憑著《冰雪奇緣》主題曲「Let It Go」而人氣高漲，並擔任過美國歌唱選秀節目《The X Factor》第2季和第3季的評審。