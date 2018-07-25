熱浪來襲希臘野火肆虐 74死170傷

2018-07-25 00:38

〔中央社〕希臘首都雅典附近地區的野火焚毀林地和村落，已造成74人喪生和超過170人受傷；當局今天忙著撤離受困海岸邊的居民和遊客。

消防局發言人馬里瑞（Stavroula Maliri）表示，死亡人數已增至74人。她又說，由於消防人員還在搜尋遇難者，這還不是最後的數目。

政府稍早表示，至少有172人受傷，包括16名兒童，有11名成人傷勢嚴重。

氣溫超過攝氏40度，加以時速達100公里的強風，導致火勢快速蔓延。拉菲那鎮（Rafina）鎮長伯諾斯（Evangelos Bournous）表示，有超過1000棟房屋和300輛汽車受損。官員表示，這是希臘超過10年來最嚴重的大火。

紅十字會（Red Cross）幹部稍早表示，在海濱度假勝地馬蒂鎮（Mati）一棟別墅庭院發現26具遺體。

一名在場的法新社攝影師表示，屍體蜷縮在一起且嚴重燒焦，他們似乎試圖往海邊跑，卻被野火吞噬。

當局今晨宣布，野火導致24人喪生和逾百人受傷，大部分受害人是在首都雅典東北方40公里的馬蒂鎮的住宅或汽車內被發現。死亡人數後來持續上升。

港口當局告訴法新社，他們在海上發現4具遺體，包括3名女性和一名孩童，他們似乎試圖躲避野火，因而葬身大海。