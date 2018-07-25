甜甜好風味？美國研究：每天吃2.5匙糖 失智風險增54％

美國紐約哥倫比亞大學最新研究指出，每天只要平均吃下2.5茶匙的糖，就會增加54％患阿茲海默症的風險，研究發布於在芝加哥舉辦的2018年國際失智症協會第33屆國際會議。（歐新社）

2018-07-25 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約哥倫比亞大學（Columbia University）最新研究指出，每天只要平均吃下2.5茶匙的糖，就會增加54％患阿茲海默症的風險，研究發布於在芝加哥舉辦的2018年國際失智症協會第33屆國際會議。

綜合外媒報導，哥倫比亞大學科學團隊歷時7年，追蹤2226名沒有失智症的實驗志願者，讓他們在實驗開始前填寫飲食問卷，調查他們的糖分攝取情況，在7年內，有429人罹患阿茲海默症，發現與完全不吃糖的人相比，每天吃下2.5茶匙的糖，失智風險增加54％。

研究深入表明，與每3個月喝1罐汽水的人相比，每天喝汽水的人失智風險增加47％；而每天攝取30.3公克糖分的人，失智風險比每天攝取5.8公克的人們多出33％；與飲酒者相比，大量引用水果風味飲料的人失智風險高出27％。

國際失智症協會執行長道格．布朗（Doug Brown）博士表示，過去已有研究表明，攝取過量糖分與第2型糖尿病發病率成正比，因此第2型糖尿病為已知的失智危險因子，這項新研究支持這個說法，所有類型的糖，就算是天然果汁或檸檬水的糖分，都會增加人們患得阿茲海默症的風險。

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