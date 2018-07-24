經濟崩盤一雙破鞋道盡心酸 委國教授付不起修鞋費

41歲的委內瑞拉人伊巴拉在大學當教授，同時也在攻讀博士學位，但因委內瑞拉遭遇經濟危機，他連鞋子穿到鞋底裂開，都付不起修鞋費。（法新社）

2018-07-24 23:49

〔中央社〕41歲的委內瑞拉人伊巴拉（Jose Ibarra）擁有碩士學位，在大學當教授，同時也在攻讀博士學位，但因委內瑞拉遭遇經濟危機，他連鞋子穿到鞋底裂開，都付不起修鞋費。

伊巴拉上月底在推特上的一則發文，引發瘋傳，讓他在社群媒體上爆紅。他放上一雙黑色鞋子的照片，鞋底龜裂，附上文字，「我穿這雙鞋去委內瑞拉中央大學（Venezuelan Central University）授課，我在大學當教授，薪水不夠換新鞋底，說出這個不會讓我難為情」。

伊巴拉的貼文一出，獲得近1萬次轉推，5400人按讚，並湧入近1000則留言和善意。

伊巴拉任職委內瑞拉首屈一指的委內瑞拉中央大學，月薪590萬玻利瓦（相當於黑市匯率的1.7美元）。

伊巴拉的月薪僅足以買一公斤肉，距離修鞋所需的2000萬玻利瓦，差了一大截。

委內瑞拉深陷惡性通膨，國際貨幣基金（IMF）預估到今年底將達驚人的1000000%。

伊巴拉的遭遇反映出，委內瑞拉經濟大崩盤對人民造成的災難性影響。

發出推文後，伊巴拉說，「他收到12雙鞋、衣服和捐款，他把9雙鞋轉贈其他人」。留言和主動提供協助的訊息也來自遠方：阿根廷、哥倫比亞，甚至西班牙。

委內瑞拉中央大學等頂尖大學所做研究發現，2017年委內瑞拉有87%的人民陷入貧窮，近年來已有數十萬人逃離委國這場危機。

儘管日子難過，但伊巴拉不會加入這些人的行列，他說，「委內瑞拉救得回來」。