北韓貨運火車翻覆造成傷亡 當局擔心的卻是……

2018-07-24 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕日前北韓境內傳出火車翻覆事件，一輛載有建設物資的貨運火車在開往有「革命聖地」之稱的兩江道三池淵郡時，途中因不明原因翻覆，導致人員傷亡；但是當局關心的不是人員傷亡的情況，而是關心被北韓領導人金正恩催工加緊運往三池淵的建設物資的受損狀況。

根據《每日北韓》通過來自兩江道的消息人士稱，最近有輛裝有建設物資的火車，在從惠山市附近前往三池淵郡的途中發生了出軌翻車事故，導致有人員傷亡與物資損失。

但是因為不久前，北韓領導金正恩人才在視察三池淵郡時要求加快城市建設現代化的腳步，使得當地官員比起人員的死傷，他們更關心建設物資的受損程度，他們甚至還動員附近的居民前往收拾散落一地的建材。

目前僅知道有4名運送個人貨物的商人陷入昏迷，且每個車廂都有2名管理人員，但是消息人士推估，傷亡的人可能會更多；因為翻覆的雖然是輛貨運火車，但是當地做些小生意的小販為了省錢，相對比較貴的客運火車，他們會選擇賄賂貨運火車的工作人員讓他們非法搭車，所以傷亡可能還會更多。

目前火車出軌的原因眾說紛紜，有消息稱是因為有人拔掉鐵軌鉚釘所以導致翻覆，也有人說當局認為是反國家行為而展開調查，但也有人指出是因為兩江道惠山市和三池淵之間的鐵路才剛在2018年6月竣工通車，而因為地基脆弱，所以只讓貨運火車通過；但也因為這樣，導致地基毀損而發生出軌事故。