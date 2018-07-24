搶到巴西柔術高手！女學生連續腳技擊退持槍匪徒

女子不爽被搶，用柔術擊退搶匪。（圖擷取自Stara.fi）

2018-07-24 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名男子在街上看到一名女學生獨自一人，覺得好下手便上前持槍威脅要搶劫。沒想到搶匪挑錯人，該名遇搶的女學生學習過柔術，直接對搶匪一陣拳打腳踢，嚇得搶匪落荒而逃。而這一切也被街上的監視器記錄下來。

根據外媒報導，事發在巴西首都巴西利亞（Brasilia），這名23歲的女學生布拉嘉（Lorrana Braga）在上禮拜三中午一人走過當地一個住宅區的街道時，此時一輛白色轎車從身旁經過，沒多久後一名男子下車拿著槍跑向她要求她交出手機。布拉嘉表示當時對方抓住自己的手，拉扯自己的頭髮，還拿著槍抵著自己威脅，她坦言，當時看到對方拿的槍，直覺那只是一把玩具槍，根本不是真的，因此才想用自己學了18個月的柔術反擊，「我逮到反擊的機會，一進入狀態就起腳攻擊」。

從街上的監視器片段可見，布拉嘉使出全力抵抗搶匪，將搶匪推開後起腳連踢對方，搶匪可能沒想到一名嬌弱女子竟然這麼強力反擊，被打得趕緊跑走。而布拉嘉見男子逃走，又追上前，最後男子上了車離開才作罷。警方表示，布拉嘉的自衛行為太過魯莽，這次能夠全身而退純屬好運。遇到搶匪時建議還是不要抵抗比較好，畢竟人身安全還是更重要。