日本實驗性音樂會 指揮家、歌手都是機器人

日本近期一場機器人擔任歌手及指揮家的音樂會，引起矚目。（圖擷取自「Scary Beauty」官網）

2018-07-24 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕世界首位機器人公民Sophia（蘇菲亞）19日來台參加數位創新論壇受到矚目。而在日本有機器人大師之稱的石黑浩（Ishiguro Hiroshi）領導團隊開創一款擔任歌手及指揮家的機器人Alter 2，近期為他舉辦一場實驗性的演唱會，吸引許多民眾到場支持。

綜合外媒報導，22日晚上8時30分，日本科學未來館內Alter 2的實驗性「人型機器人歌劇『Scary Beauty』」音樂會，吸引800名觀眾到場，不僅能聽見Alter 2唱歌，也能看見他指揮30名管弦樂團的成員。

「運動方向決定一切」研發團隊認為必須加強動作編排，尤其是在腰部及肩部，模仿人類的呼吸律動，讓樂團成員辨別Alter 2的指揮動作。團隊也強調，該活動的目的是反思現代科技與人的關係。

Alter 2藉著輸入的樂譜數據，自行決定節奏的強弱和速度，與管弦樂團交織著美妙的音符，讓現場觀眾聽完直呼「似乎也能感受到機器人的情感」。會後開放民眾與近距離看Alter 2，影片中可見他面帶笑容的鞠躬，道謝觀眾的模樣。

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