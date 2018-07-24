笑死！醫稱「特異功能」治病 正妹病患無意識腿張開

近期內網路上瘋傳1段影片，1名中國醫師宣稱自己有「特異功能」，可以隔空在病人無意識的情況下，將有害身體的疾病用念力排出體外，許多網友對此笑稱「病患快要起乩了」。（圖擷取自影片）

2018-07-24 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕近期內網路上瘋傳1段影片，1名中國醫師宣稱自己有「特異功能」，可以隔空在病人無意識的情況下，將有害身體的疾病用念力排出體外，許多網友對此指出「笑得肚子好痛」。

從影片中能看見，該名中國醫師使用雙手在空中比劃，女病患原先平躺在診療床上的雙腳，開始不斷抖動，接著醫師使用「特異功能」，隔空將她的腳抬起，並且左右搖晃，煞有介事的做出將物體掃開的手勢，而診療床上的女子整個過程中都沒有睜開眼睛。

拍片男子在片中詢問醫師「這時候病人是無意識的是吧？」，醫師解釋「是自然而然形成的，是排除病的1種方式、1種管道，用現在科學解釋不了的」，且稱自己在國外有豐富的醫療經驗，拍片男子則問道「都有視頻（影片）是吧？」，醫師則說「我拿我的資料給你看看」。

許多「爆笑公社」網友知悉此事後，都感到相當爆笑，紛紛留言指出「有練poppin這樣正常啦」、「我還以為是在日本拍謎片」、「隔空潮吹大法」、「還是加藤鷹比較厲害」、「確定不是中風」、「我以為是按摩棒漏電」、「太靠北了笑死人」。

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