酒駕男失控衝人行道 勇父肉身護兒當場身亡

俄羅斯伯力有一家三口走在人行道時被一輛酒駕的車迎面撞來，爸爸在被撞擊的一瞬間，蹲下以身護住兒子；結果這名勇父當場死亡。（翻攝viqeo）

2018-07-24 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯伯力（Khabarovsk）日前發生一起嚴重的酒駕車禍事件，有一家三口走在人行道時被一輛酒駕的車迎面撞擊，爸爸前一秒查覺會被撞，蹲下以身護住兒子；結果這名勇父當場死亡，兒子受重傷被送進加護病房急救，所幸狀況已好轉。

綜合外媒報導，在當地時間7月22日下午5點多，這名以身護兒的27歲勇父米哈伊爾（Михаил）當時與妻子，牽著自己的小兒子走在人行道上，他發現一輛黑色轎車高速朝向他們衝了過來，米哈伊爾發現後立刻蹲下以身體護住兒子；結果這輛黑色轎車先是擦撞上停在路邊的車輛，接著撞上米哈伊爾與他的妻兒，最後再重重的撞上牆壁後彈開，冒著白煙停在人行道上。

撞擊力道之大使當地民眾紛紛出來查看，結果發現傷勢嚴重的父子2人與受到輕傷、驚嚇的母親，民眾趕緊報警並到路邊向來往車呼救求援；幸運的是，當時正好有執勤中的救護車經過，救護人員顧不得勤務趕緊跑往車禍現場查看，目擊者告訴救護人員小孩的情況非常嚴重；當救護人員到達現場後，另一組救護隊伍也趕到，父親已當場死亡，而經初步研判這位男童是顱內出血，緊急送醫急救。

兒子因傷勢嚴重而被緊急送往當地醫院的加護病房急救，不過目前的狀況已經好轉，被轉往一般病房進行觀察，而米哈伊爾的妻子克謝妮婭（Ксения）則沒有大礙；醫生轉述克謝妮婭的話，表示她記得的最後一件事是當米哈伊爾先發現有輛車朝著她們衝過來時，他先把克謝妮婭推開並保護兒子。

而當目擊民眾發現肇事駕駛竟然滿身酒氣、連走都走不穩時，有些憤怒的民眾甚至等不及警方到場，直接撲上前攻擊這名酒駕肇事的駕駛，讓當地警方趕到現場後得先保護他不被憤怒民眾攻擊。

有當地媒體指出，警方事後調查發現，這名肇事駕駛不但酒駕，還涉嫌無照駕駛，甚至連開來的車都可能都是偷來的；目前警方已將這名肇事人收押，並將進一步的釐清肇事原因。

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