中國女溫莎堡越界拍照 皇家侍衛「這動作」網友大呼舒服

一名中國女子先前至英國皇室溫莎堡觀光，竟無視皇家侍衛設下的警戒線，越界取景拍照，被侍衛猛烈從背後推開，影片曝光令網友直呼「再白目啊」、「好舒服」！（圖擷取自微博）

2018-07-24 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕一名中國女子先前至英國皇室溫莎堡（Windsor Castle）觀光，竟無視皇家侍衛設下的警戒線，越界取景拍照，被侍衛猛烈從背後推開，影片曝光令網友直呼「再白目啊」、「好舒服」！

中國社群平台微博最近瘋傳一段影片，從中能見到身穿黃色洋裝、黑色外套的女子，闖入溫莎堡警戒線，讓男性友人替她拍照，身後的皇家侍衛巡視時看到，直接用力將女子推開以示警告，女子往前踉蹌，抓住男性友人才沒摔倒，還怒瞪皇家侍衛，彷彿沒有意識到自己違規。

英國《BBC》體育記者哈格（Tim Hague）指出，隸屬於英國國軍的皇家侍衛，負責保全皇室成員安危，若有人超過警戒線，會被視為具有危險性，若遇緊急情況，皇家侍衛甚至會直接開槍射擊，因此，影片中女子只被推一把，「算是最輕的解決方式了」。

許多中國網友對此指出，「紳士風度不是給這些農村潑婦的」、「站在警戒線以內，沒像被美國警察扔出去就不錯了」、「傻逼到線裡裝逼，活該」、「這麼能耐怎麼不衝中南海？看你是被推還是直接槍斃」、「用繩子隔開了，TM還跨過去美滋滋」、「你在中南海門口照一個試試」！

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